Die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte sich auf eine Hochwasserlage im Ahrtal vorbereitet. Allerdings fielen nicht die prognostizierten Wassermengen vom Himmel, was für Erleichterung sorgte. Dafür gab es an anderer Stelle zu tun.

Anders als die Städte Bedburg und Mönchengladbach im benachbarten Nordrhein-Westfalen ist der Kreis Ahrweiler am Dienstag von den angekündigten sintflutartigen Regenfällen weitgehend verschont geblieben. Das bestätigte auch Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Frank Linnarz auf Anfrage unserer Zeitung einen Tag, nachdem der Deutsche Wetterdienst seine Unwetterwarnung für den Kreis wieder zurückgenommen hatte: „Im gesamten Kreis hat es keinen einzigen witterungsbedingten Feuerwehreinsatz gegeben.“

Lehren aus der Flut gezogen

Das Zusammenspiel zwischen Verwaltung und allen für einen eventuellen Hilfs- und Rettungseinsatz infrage kommenden Einheiten habe sehr gut funktioniert. „Der Informationsfluss lief aus meiner Sicht reibungslos. Wir haben auch die Bevölkerung gewarnt, ohne Panik zu verbreiten. Da haben wir unsere Lehren aus der Flut 2021 gezogen“, sagt Linnarz.

Für Aufregung in der Kreisverwaltung und in sozialen Netzwerken sorgten dann aber Falschmeldungen, die etwa von der tz München und der Hessischen/Niedersächsichen Allgemeinen verbreitet worden sind. Wie diese Zeitungen berichteten, habe es im Ahrtal infolge der Niederschläge auch am Dienstag wieder Überschwemmungen und vollgelaufenen Keller gegeben.

„Bei den Regenmengen von Bedburg hätte das natürlich anders ausgesehen.“

Frank Linnarz, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Ahrweiler

BKI Frank Linnarz kann da nur mit dem Kopf schütteln: „Wir hatten gestern einen Pegelstand an der Ahr von 1,10 Meter. Da waren wir weit von einer Einsatzlage entfernt.“ Erst bei einem Pegel von 1,80 bis 2 Metern läuft das Wasser auf gewisse Straßen, so Linnarz: „Da steht dann aber noch kein Keller unter Wasser“, macht er die Dimension des Niederschlagaufkommens im Vergleich zu früheren Hochwassern deutlich. „Bei den Regenmengen von Bedburg hätte das natürlich anders ausgesehen“, räumt Linnarz ein.

Wie es zu den Falschnachrichten kommen konnte, ist ihm unbegreiflich. „Letztlich haben die uns mehr Arbeit gemacht als der Starkregen“, sagt er und verweist darauf, dass die Kreisverwaltung versucht habe, die richtigen Informationen an die entsprechenden Stellen zu geben.