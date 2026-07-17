Brandszenario nachgespielt
Feuerwehr übt Einsatz in Adenauer Villa am Buttermarkt
Bei der Personenrettung kam auch die Drehleiter zum Einsatz.
Bei der Personenrettung kam auch die Drehleiter zum Einsatz.
Werner Dreschers

Rauch, Sirenen, Menschenrettung: In der Villa am Buttermarkt probten Feuerwehr und DRK den Ernstfall unter realistischen Bedingungen. Die Übung brachte wichtige Erkenntnisse für mögliche Einsätze.

Lesezeit 1 Minute
Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Villa am Buttermarkt in Adenau: So lautete die Meldung zur Einsatzübung für die Feuerwehren Adenau und Quiddelbach am Dienstag, 14. Juli. Mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen rückten nach der Alarmierung zunächst schrittweise die Kräfte der Feuerwehr Adenau an.
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