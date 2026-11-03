Großübung in Ringen Feuerwehr übt Brandeinsatz an Grafschafter Grundschule Thomas Weber 03.11.2026, 10:00 Uhr

i Vorbereitung des Abtransports von Verletzten DRK Grafschaft / Sven Krämer

Brandalarm, vermisste Personen, Drohnen im Einsatz: In Ringen probten Feuerwehr und Rettungsdienste den Ernstfall mit Evakuierung und Notfallmanagement. Wie reibungslos funktionierte das Zusammenspiel?

Ein Unglück, das sich niemand wünscht, wurde jüngst in der Grafschaft simuliert. Dort hatte ein Passant dichten Rauch aus der Grundschule Ringen aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Parallel sprangen auch die Brandmelder an. „Rauchentwicklung aus Gebäude“ meldete die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) an die Wehr, die den gesamten Ausrückbereich Mitte mit den Löschgruppen Ringen, Lantershofen und Leimersdorf samt Drehleiter in Bewegung ...







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