Großübung in Ringen
Feuerwehr übt Brandeinsatz an Grafschafter Grundschule
Vorbereitung des Abtransports von Verletzten
Vorbereitung des Abtransports von Verletzten
DRK Grafschaft / Sven Krämer

Brandalarm, vermisste Personen, Drohnen im Einsatz: In Ringen probten Feuerwehr und Rettungsdienste den Ernstfall mit Evakuierung und Notfallmanagement. Wie reibungslos funktionierte das Zusammenspiel?

Lesezeit 2 Minuten
Ein Unglück, das sich niemand wünscht, wurde jüngst in der Grafschaft simuliert. Dort hatte ein Passant dichten Rauch aus der Grundschule Ringen aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Parallel sprangen auch die Brandmelder an. „Rauchentwicklung aus Gebäude“ meldete die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) an die Wehr, die den gesamten Ausrückbereich Mitte mit den Löschgruppen Ringen, Lantershofen und Leimersdorf samt Drehleiter in Bewegung ...
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