In Adenau hat im Keller eines Wohnhauses in der Nacht zu Montag gebrannt. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt retten.

In der Nacht zu Montag, 6. Juli, ist es um 2.46 Uhr zu einem Kellerband in einem Wohnhaus in der Straße „Am Alten Wehr“ in Adenau gekommen. Weil sich in den oberen Stockwerken des Hauses Wohnungen befinden und das Treppenhaus bereits verraucht war, wurde die Alarmierung „Kellerbrand mit Menschenrettung“ ausgelöst, teilt die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Adenau mit. Es habe sich allerdings herausgestellt, dass die Bewohner die Wohnungen unverletzt verlassen konnten.

Im Keller wurde ein Brandherd durch den ersten Trupp der Feuerwehr gefunden und gelöscht. Das Gebäude wurde anschließend entraucht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Adenau, Leimbach, Quiddelbach und Wimbach, sowie die Feuerwehreinsatzzentrale. Außerdem vor Ort die Polizei und der Rettungsdienst.