Straße gesperrt Feuerwehr rückt wegen Rauchmeldung in Remagen aus Celina de Cuveland 01.02.2026, 15:35 Uhr

i Die Feuerwehr wurde am Sonntagmittag zu einer Rauchentwicklung in die Remagener Straße "Am Apollinarisberg" gerufen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Remagener Straße „Am Apollinarisberg“ war am Sonntag einiges los. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war dort im Einsatz. Der Grund: eine Rauchentwicklung in zwei Mehrfamilienhäusern.

Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr zu einem größeren Einsatz in die Remagener Straße „Am Apollinarisberg“ ausgerückt. Gemeldet worden war eine Rauchentwicklung in zwei Häusern. Weil erst unklar war, ob sich noch Menschen in einem der Gebäude befanden und wie groß die Schadenslage ist, rückte die Feuerwehr gleich mit einem Großaufgebot aus.







