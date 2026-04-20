Kritik am Kameradschaftstag
Feuerwehr Remagen fordert mehr Unterstützung vom Land
Links im Bild: Michael Tillmann und Ingo Wolf, rechts Bürgermeister Andreas Geron und Björn Ingendahl.
Links im Bild: Michael Tillmann und Ingo Wolf, rechts Bürgermeister Andreas Geron und Björn Ingendahl.
Judith Schumacher

Am Kameradschaftstag der Feuerwehr Remagen am Samstag haben die Verantwortlichen deutliche Kritik geübt – an der Finanzierung der Wehren und an leeren Versprechen seitens der Landespolitik.

Lesezeit 3 Minuten
Klare Worte fand Bürgermeister Björn Ingendahl beim diesjährigen Kameradschaftstag der Remagener Feuerwehr im Foyer der Rheinhalle. „Wir bekommen vom Land 60.000 Euro im Jahr für unsere Feuerwehren. Das ist gelinde gesagt für’n Arsch. In Mainz muss dringend an den fehlenden Geldern gearbeitet werden, wir reden hier von Bevölkerungs- und Zivilschutz“, betonte Ingendahl.

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