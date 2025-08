Die Freiwillige Feuerwehr Müllenbach ist 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde am vergangenen Wochenende groß gefeiert.

Mit einem zweitägigen Programm hat die Freiwillige Feuerwehr Müllenbach am Wochenende ihr Jubiläum gefeiert. Sie nimmt gesellschaftlich eine bedeutende Rolle im Ort ein, nicht nur bei ihren klassischen Aufgaben ist sie stets verlässlich da, auch bei manchen Festen, zusammen mit dem Förderverein Florian. Die Feuerwehr gehört dazu, seit vielen Generationen. „Jeder ist froh, dass es sie gibt und auch, wenn er sie nicht braucht“, so Pfarrer Klaus Kohnz in der vom Kirchenchor begleiteten Dankmesse. Er hob den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehr hervor.

Feier in der Elsberghalle

In der festlich geschmückten Elsberghalle wurden Ansprachen gehalten, Wehrführer Sascha Schunk eröffnete die Feier. Unter den Gästen begrüßte er den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Adenau, Udo Seifen, in Vertretung für Bürgermeister Guido Nisius. Ortsbürgermeister Matthias Rieder wurde durch die Erste Beigeordnete Tanja Krämer vertreten, der Wehrleiter der Feuerwehren der VG Adenau, Dieter Merten, und weitere Gäste nahmen teil.

Auch eine Frau im Dienst

100 Jahre Feuerwehr, das bedeutet 100 Jahre Verantwortung und gewissenhafte Arbeit, führte Schunck aus. In seinen Dank schloss er alle ein, die sich für die Aufgaben der Feuerwehr starkgemacht haben: „Es ist nicht selbstverständlich, die eigene Gesundheit, ja, das Leben, für andere einzusetzen!“ Für den Einsatz nach der verheerenden Flutkatastrophe 2021 dankte Merten, sprach von gelebter Solidarität und von unbedingter Verlässlichkeit. Die Arbeit der Feuerwehren müsse aber auch durch gute Arbeitsbedingungen gewürdigt werden, forderte er den Ausbau der Feuerwehrhäuser mit zeitgerechten Sozialräumen als Ausdruck dieser Wertschätzung. Er wünschte den Kameraden, dass sie weiterhin stark, solidarisch und unbeirrbar ihren Dienst versehen können. Seifen lobte die Zuverlässigkeit, die gute Kameradschaft, das Traditionsbewusstsein der Jubilarwehr. Dies tat auch Krämer, sie dankte den 20 Feuerwehrleuten, unter ihnen eine Frau, für den vorbildlichen Einsatz, für das Engagement im Ort.