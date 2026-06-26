Rat fasst Beschluss Feuerwehr im Brohltal bekommt neue Löschfahrzeuge Martin Ingenhoven 26.06.2026, 16:00 Uhr

i Ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Brohltal. (Symbolfoto) Martin Ingenhoven

Die VG Brohltal rüstet auf: Drei neue HLF 10, Standortwechsel und Millionen-Investition sollen Einsatzstärke und Schutz bis 2029 sichern. Welche Feuerwehren betroffen sind und wie die Kosten verteilt werden.

Der Verbandsgemeinderat Brohltal hat den Weg für die Beschaffung von drei neuen Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugen (HLF 10) für die Stützpunktfeuerwehren Burgbrohl, Kempenich und Niederzissen freigemacht. In seiner Sitzung am Donnerstagabend ermächtigte das Gremium Bürgermeister Johannes Bell, den Auftrag nach Abschluss der Ausschreibung gemeinsam mit den Beigeordneten und Fraktionssprechern an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.







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