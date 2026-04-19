Fackelzug und Großer Zapfenstreich: Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat Bürgermeister Guido Orthen als Chef der Wehr und den Ersten Beigeordneten Peter Diewald geehrt und verabschiedet. Ein Abend voller Dank und Emotionen.
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Am Freitag stand der Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler an: Neben den Einsatzzahlen des vergangenen Jahres sowie Ehrungen und Beförderungen stand besonders die Pflege der Kameradschaft und des Zusammenhalts im Mittelpunkt.