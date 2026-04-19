Feier in Neuenahr-Ahrweiler Feuerwehr der Kreisstadt muss zwei Abschiede verkraften Jochen Tarrach 19.04.2026, 15:00 Uhr

i Ein Foto zum Abschied mit Peter Diewald (von links), Guido Orthen und Marcus Mandt. Jochen Tarrach

Fackelzug und Großer Zapfenstreich: Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat Bürgermeister Guido Orthen als Chef der Wehr und den Ersten Beigeordneten Peter Diewald geehrt und verabschiedet. Ein Abend voller Dank und Emotionen.

Am Freitag stand der Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler an: Neben den Einsatzzahlen des vergangenen Jahres sowie Ehrungen und Beförderungen stand besonders die Pflege der Kameradschaft und des Zusammenhalts im Mittelpunkt.







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