Dienstversammlung in Berg Feuerwehr Altenahr blickt positiv in die Zukunft Werner Dreschers 20.04.2026, 16:00 Uhr

i Aufnahme und Verpflichtungen: Erfreulich viele Menschen bewerben sich für die Feuerwehrtätigkeit. Werner Dreschers

Die Freiwillige Feuerwehr der VG Altenahr zwischen Wiederaufbau und Digitalisierung: Millionen fließen in Schutz und Ausrüstung und die interkommunale Zusammenarbeit gewinnt an Bedeutung. Ein Blick auf die Menschen, die den Schutz vor Ort sichern.

In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr in der Vischeltalhalle in Berg-Freisheim haben Wehrleiter Florian Ulrich und VG-Bürgermeister Dominik Gieler eine Bilanz präsentiert, die den massiven Wiederaufbau und eine beachtliche Modernisierung widerspiegelte.







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