Die Freiwillige Feuerwehr der VG Altenahr zwischen Wiederaufbau und Digitalisierung: Millionen fließen in Schutz und Ausrüstung und die interkommunale Zusammenarbeit gewinnt an Bedeutung. Ein Blick auf die Menschen, die den Schutz vor Ort sichern.
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In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenahr in der Vischeltalhalle in Berg-Freisheim haben Wehrleiter Florian Ulrich und VG-Bürgermeister Dominik Gieler eine Bilanz präsentiert, die den massiven Wiederaufbau und eine beachtliche Modernisierung widerspiegelte.