Gebäude nicht mehr zeitgemäß Feuerwehr Adenau drängt auf Neubau des Gerätehauses Werner Dreschers 26.03.2026, 13:00 Uhr

i René Lenzen ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Adenau Werner Dreschers

Die Freiwillige Feuerwehr Adenau drängt auf ein neues Gerätehaus — die alte Unterkunft erfüllt nicht mehr die Anforderungen. Verzögerte Planungen sorgen für Unmut; die Einsatzkräfte fordern auf der Hauptversammlung zügige Entscheidungen.

Zur jährlichen Hauptversammlung trafen sich die Adenauer Feuerwehrkameraden in der Hocheifelhalle. Gäste waren Wehrleiter Dieter Merten, Wehrführer René Lenzen und sein Stellvertreter Marc Münch. Für den Verbandsgemeindebürgermeister Guido Nisius begrüßte der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Adenau, Udo Seifen, die Teilnehmer, Adenaus Stadtbürgermeister Frank Wisniewski sprach Grußworte.







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