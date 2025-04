Die Mayener Kripo hat inzwischen Hinweise auf die Brandursache für das Feuer, das am Sonntagnachmittag in einer leer stehenden Doppelhaushälfte in der Sinziger Barbarossastraße ausgebrochen war.

Von Brandstiftung geht die Kriminalpolizei Mayen bei der am Sonntagnachmittag in Brand geratenen leer stehenden Doppelhaushälfte in der Sinziger Barbarossastraße auf dem Gelände der alten Druckerei aus. Dies teilte auf Nachfrage Jochen Kasper, Fachbereichsleiter Brandermittlungen der Kripo mit, die den Fall in Kooperation mit dem Regionalkommissariat der Polizeiinspektion Remagen in Bearbeitung hat.

Proben müssen noch analysiert werden

„Wir müssen die am Montag genommenen Proben noch analysieren, gehen aber von Brandstiftung aus. Wir sehen den Brand aber nicht im Zusammenhang mit den Herrschaften, die in dem frei zugänglichen Gebäude dann und wann genächtigt haben“, so der Kriminalbeamte. Das Feuer, dessen Ausbreitung auf die andere Doppelhaushälfte durch den umgehenden Einsatz der Feuerwehr verhindert werden konnte, ist wohl im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Remagen, „In der Wässerscheid“ 32, Telefon 02642/9820, zu melden.