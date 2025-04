Über das Feuer, das am Sonntag, 13. April, in der Sinziger Barbarossastraße eine leer stehende Villa schwer beschädigt hat, gibt es nach wie vor kaum gesicherte Kenntnisse. Für die Polizei steht eines allerdings fest: Es war Brandstiftung.

Bislang nur wenig aussagekräftige Erkenntnisse haben die Ermittlungen zum Brand in der leer stehenden Doppelhaushälfte in der Sinziger Barbarossastraße 52 ergeben, der am späten Sonntagnachmittag, 13. April, einen Großeinsatz der Feuerwehr samt Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei ausgelöst hatte. Dies teilte auf Anfrage das regionale Kriminalkommissariat der Polizeiinspektion Remagen mit, das dem Fall in Kooperation mit der Kripo Mayen nachgeht.

„Wir haben keine Hinweise auf einen technischen Defekt gefunden und gehen nach wie vor von Brandstiftung aus“, hieß es. Auch habe man zwar Personen davon laufen sehen, doch seien die Zeugenaussagen zu ungenau. Dennoch gehe man weiteren Hinweisen nach. Die Vermutung, dass der Brand in Zusammenhang mit in dem Gebäude zeitweise nächtigenden Personen stehen könnte, hatte sich nicht bestätigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Remagen, „In der Wässerscheid“ 32, Telefon 02642/9820, zu melden.