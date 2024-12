Feuerwehr im Einsatz Feuer in Kripp greift von Laube auf Holzlager über Judith Schumacher 30.12.2025, 15:16 Uhr

i Der Brandherd befand sich in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Kripper Wasserturms. Judith Schumacher

Einen Tag vor Silvester ist in Remagen-Kripp eine Gartenlaube in Brand geraten. Das Feuer löste einen größeren Feuerwehreinsatz aus.

Aufgrund eines Brandes in einer Gartenlaube an der Kripper Quellenstraße, der auf die Holzlagerstellen dreier weiterer Grundstücke übergegriffen hatte, kam es am Freitagmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren der Gesamtstadt Remagen mit Unterstützung eines Großtanklöschfahrzeuges aus Sinzig.

