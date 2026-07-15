Trockenheit spielte eine Rolle
Feuer greift in Bad Breisig auf ein Wohnhaus über
Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch kam es in Bad Breisig zu einer starken Rauchentwicklun
Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch kam es in Bad Breisig zu einer starken Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte.
Leon Vianden

In Bad Breisig brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Von einer Grünfläche aus griff es auf ein Wohnhaus über, im Ort gab es daraufhin eine starke Rauchentwicklung. Das ist aktuell zu dem Vorfall bekannt.

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Am Mittwoch waren die Polizei und die Feuerwehr in Bad Breisig im Einsatz. Grund dafür war der Brand eines Wohnhauses, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Abend bekannt gab. Eine Grünfläche sei in Brand geraten, daraufhin habe sich das Feuer wegen der aktuellen Trockenheit rasant ausgebreitet und sei auf das Gebäude übergegriffen.
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