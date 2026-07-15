In Bad Breisig brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Von einer Grünfläche aus griff es auf ein Wohnhaus über, im Ort gab es daraufhin eine starke Rauchentwicklung. Das ist aktuell zu dem Vorfall bekannt.
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Am Mittwoch waren die Polizei und die Feuerwehr in Bad Breisig im Einsatz. Grund dafür war der Brand eines Wohnhauses, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Abend bekannt gab. Eine Grünfläche sei in Brand geraten, daraufhin habe sich das Feuer wegen der aktuellen Trockenheit rasant ausgebreitet und sei auf das Gebäude übergegriffen.