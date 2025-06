Über dem Dach des Are-Gymnasiums in Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte sich eine riesige Rauchsäule entwickelt. Warum dort am Sonntag ein Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wieder einmal heulten am Sonntag gegen 12 Uhr in der Gesamtstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler die Sirenen und riefen die Stadtfeuerwehren zum Einsatz. Brandort war diesmal das Gebäude des Are-Gymnasiums an der Mittelstraße. Noch nicht von der Flut 2021 wiederhergerichtet, brach im Mittelteil der Schule, dort, wo die Flügel des Gebäudes zusammenlaufen und sich auch die Turnhalle anschließt, in oder oberhalb der Bücherei aus bisher noch unbekannten Gründen ein Feuer aus.

Auch Einheiten aus Ringen, Remagen und Altenahr im Einsatz

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand über dem Dach eine riesige Rauchsäule, und der Brandgeruch zog über weite Teile der Stadt. Für Stadtwehrleiter Marcus Mandt war es sogleich klar, dass die Gefahr des Übergreifens des Feuers auf alle Gebäudeflügel groß war und der Einsatz der Drehleiter aus Bad Neuenahr allein nicht ausreichend sein kann, da es schwierig ist, ein Feuer von oben zu bekämpfen. So alarmierte er noch die Wehren aus Grafschaft-Ringen, Remagen und Altenahr mit ihren Drehleitern, sodass schließlich vier solcher Fahrzeuge von allen Gebäudeseiten aus zum Einsatz kamen. Zusätzlich wurde über einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz versucht, von innen an den Brandherd heranzukommen.

i Dachstuhlbrände wie hier am alten Are-Gymnasium sind schwierig zu beherrschen. Deshalb kommen in einem solchen Fall die Drehleitern zum Einsatz. Jochen Tarrach

Um das Übergreifen zu verhindern, entfernten die Wehrleute in den einzelnen Trakten teilweise die Dachpfannen, damit sich nicht darunter unbemerkt das Feuer ausbreiten kann. Auch Bürgermeister Guido Orthen eilte zur Brandstelle, um sich über das Ausmaß zu informieren. Über den Grund des Brandausbruchs sowie über die vermutlich sehr hohe Schadenshöhe konnte er jedoch am Sonntag auch noch nichts erfahren. Das wird die ebenfalls anwesende Polizei nun in den nächsten Tagen noch ermitteln müssen.

Gebäudeensemble im Eigentum des Kreises

Das Gebäudeensemble des Are-Gymnasiums ist im Eigentum des Kreises. Was nun weiter geschehen soll, muss dort zügig entschieden werden. Der Schulbetrieb findet schon seit längerer Zeit als Folge der Flut 2021 in der Containerschule in Grafschaft-Ringen statt.