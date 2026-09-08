Tradition im Ort
Fest und Messe anlässlich der Kirmes in Pomster
Die Patronatsmesse in Pomster: Pfarrer Andreas Paul und Ortsbürgermeister Siegfried Müller begrüßten die Kirchenbesucher
Die Patronatsmesse in Pomster: Pfarrer Andreas Paul und Ortsbürgermeister Siegfried Müller begrüßten die Kirchenbesucher
Werner Dreschers

Pomster hat Kirmes gefeiert: Gemeinschaft, kulinarische Genüsse und Spiele lockten viele Besucher. Zwischen Fröhlichkeit und stillem Gedenken wird der Ruf nach Frieden spürbar.

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Das erste Septemberwochenende war das Kirmeswochenende in Pomster: Das Fest ist immer ein Ereignis im Ort. Auf ein munteres Wochenende freuten sich Ortsbewohner und Gäste aus den umliegenden Gemeinden. Das Gelände am Gemeindehaus war gut besucht. Die Kinder nutzten die Spielmöglichkeiten: Hüpfburg und Spielmobil wurden von vielen in Anspruch genommen.
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