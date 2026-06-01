Änderungen beim Zwiebelmarkt Fest in Bad Breisig soll kompakter werden Martin Ingenhoven 01.06.2026, 10:00 Uhr

i Das Riesenrad war beim Zwiebelmarkt im Jahr 2025 eine der Hauptattraktionen im Kurpark. Nun soll die Kirmesfläche auf den Parkplatz wandern. Martin Ingenhoven

Der Zwiebelmarkt ist aus Bad Breisigs Veranstaltungskalender nicht wegzudenken. Aber es wird Änderungen geben. Was geplant ist, wurde in der Einwohnerversammlung der Stadt erläutert.

Der Zwiebelmarkt – oder Zwibbelsmaat, wie er bei Einheimischen gern genannt wird –, nimmt im Veranstaltungskalender der Quellenstadt einen wichtigen Platz ein. Doch in den vergangenen beiden Jahren hatte sich mehr und mehr herausgestellt, dass am Konzept des beliebten Bad Breisiger Festes gearbeitet werden muss, damit der Markt auch in Zukunft Besucher anzieht und mit vertretbarem finanziellen Aufwand gestemmt werden kann.







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