Die Eifel hat in touristischer Hinsicht einiges zu bieten. Das gilt auch für die Region rund um den Laacher See, wo sich Kommunen zu einem schlagkräftigen Zweckverband zusammengeschlossen haben.

E s war eine Sternstunde, als sich vor zehn Jahren die Verbandsgemeinden Brohltal, Mendig und Pellenz im Zweckverband Ferienregion Laacher See zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die Vulkanregion Laacher See ihren touristischen Gästen näher zu bringen. Im gleichen Atemzug eröffneten sie 2015 die Tourist-Info Maria Laach. Ein runder Geburtstag, den langjährige Partner, Wegbegleiter und Förderer im Garten des Seehotels Maria Laach mit kulinarischen Köstlichkeiten und Musik von Matthias Münch feierten.

Hoher Umsatz durch Tourismus

Bei bestem Wetter begrüßte Jörg Lempertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mendig, die Festgäste, um ein „sehr erfolgreiches Pilotprojekt“ zu feiern, das bis heute „einzigartig“ ist. „Dabei hatten die Verbandsgemeinden bereits seit mehr als zehn Jahren in der gemeinsamen Vermarktung und Durchführung der erfolgreichen Kultur- und Erlebniswoche ‚Nacht der Vulkane‘ zusammengearbeitet.“

Mit Zahlen des Deutschen wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr aus der Vor-Corona-Zeit verwies Lempertz auf das Potenzial, das in der Ferienregion Laacher See steckt. 2019 verzeichnete die Region 2,85 Millionen Aufenthaltstage. „Insgesamt wurde 2019 im Tourismussektor ein Bruttoumsatz von 84,9 Millionen Euro generiert“, zitierte Lempertz die Studie.

i Drei Verbandsgemeinden, eine Stimme. Die kommunalen Vertreter stehen für dieses einmalige Leuchtturmprojekt mit dem Kloster und Laacher See im Zentrum einer leistungsstarken Ferienregion. Eberhard Thomas Müller

Dass die drei Verbandsgemeinden „mit einer statt mit drei Stimmen sprechen“, ist für Mendigs Bürgermeister ein wesentlicher Teil des Erfolgs. In diesem Sinne äußerte sich auch Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, den Stefan Pauly, Pressesprecher der Verbandsgemeinde Mendig, als ersten in der Runde interviewte. Für Stefan Zindler ist der Zweckverband das erfolgreichste Projekt und beste Beispiel in Rheinland-Pfalz: „Zwölf touristische Servicezentren haben wir begleitet, aber kein Projekt wurde so konsequent umgesetzt.“

Tagestourismus dürfe nicht unterschätzt werden

Sorge bereite jedoch die Gastronomie im Land. Diese gerate bei steigenden Preisen und preissensiblen Gästen vermehrt unter Druck, so Zindler. Allerdings könne Rheinland-Pfalz immer noch mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis aufwarten.

Wolfgang Reh, Geschäftsführer der Eifel Tourismus GmbH, bei seinem Kommen von den vielen Sonntagsausflüglern in Maria Laach beeindruckt, mahnte, den Tagestourismus nicht zu unterschätzen. Und Reh hob die Bedeutung des Zweckverbands für die Region und Maria Laach als wesentlichen Teil im Tourismus hervor. Auch die heimische Bevölkerung nutze die touristischen Angebote, merkte er an.

i Beate Schmitz ist eine von insgesamt sechs Servicekräften, die Besucher auf Attraktionen und Ausflugsmöglichkeiten in der Ferienregion Laacher See hinweisen. Eberhard Thomas Müller

Für Horst Gies, Erster Beigeordneter im Landkreis Ahrweiler, zählt als großes Plus die Überschreitung von Grenzen: „Touristische Grenzen interessieren nicht. Touristen erleben die Region. Deshalb ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Wir arbeiten gern mit der Nachbarregion zusammen, denn Einigkeit macht stark.“

i Matthias Münch, Gitarre und Gesang, erfreute die Gäste mit beeindruckenden Interpretationen großer Pop- und Rock-Klassiker. Eberhard Thomas Müller

In diesem Sinne möchte auch Johannes Bell, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal und Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Vulkanregion Laacher See, mit seinen Bürgermeisterkollegen Sebastian Busch, Verbandsgemeinde Pellenz, und Jörg Lempertz, Verbandsgemeinde Mendig, weg vom kommunalen Kirchturmdenken. „Das Pilotprojekt wurde zum Erfolg, weil viele Akteure zusammengekommen sind“, so Johannes Bell.

Und als „Geburtshelfer“ des Zweckverbands freute sich Bell, an diesem Nachmittag auf die erfolgreiche Tourist-Info Maria Laach hinweisen zu können, die seit 2015 bisher von 600.000 Menschen besucht wurde. Die Ferienregion Laacher See ist seit zehn Jahren auf einem sehr guten Weg und erreicht viele Gäste, so Bell.

i Sarah Stein (von links), Heike Werf und Julia Lichter vom Team Vulkanregion Laacher See sehen die Ferienregion auf einem guten Weg. Eberhard Thomas Müller

Mit einer Orgel-Soiree in der Abteikirche schloss der Festakt. Klosterorganist Gereon Krahforst entlockte der neuen Laacher Orgel Naturgewalten und ließ den Laacher-See-Vulkan musikalisch ausbrechen.