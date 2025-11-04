Freizeit für Kinder Ferienprogramm im Sinziger HoT kommt gut an Judith Schumacher 04.11.2025, 12:00 Uhr

i Kreativ austoben konnten sich die Kinder während der Herbstferien im HoT. Tamina Scheer

Im Sinziger Jugendzentrum Haus der offenen Tür (HoT) konnten Kinder und Jugendliche in den Herbstferien wieder eine gute Zeit erleben. Das Programm bot viele unterschiedliche Workshops, Spiele und Spaß.

Das Sinziger Jugendzentrum Haus der offenen Tür (HoT) ist bekannt für seine abwechslungsreichen Programme in der Schulferienzeit. Auch in diesen Herbstferien verwandelte sich das HoT erneut in einen lebendigen und kreativen Ort. Zwei Wochen lang konnten rund 80 Kinder ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Talente erforschen oder einfach nur Spaß haben.







