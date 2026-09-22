Am Wochenende hat Felix Lüdenbach das Ahrtal beim Vorentscheid zur 78. Wahl der Deutschen Weinmajestät vertreten. Doch der Heimersheimer kam bei der Veranstaltung in Neustadt an der Weinstraße nicht ins Finale. Wie geht es ihm nach dem Wochenende?
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„Natürlich bin ich enttäuscht, dass es nicht für das Finale gereicht hat“, sagt Felix Lüdenbach nach dem Vorentscheid zur 78. Wahl der Deutschen Weinmajestät am Samstag, 19. September, in Neustadt an der Weinstraße. Der Ahrweinkönig aus Heimersheim kam nicht in die Endrunde.