Ahrweinkönig verpasst Finale Felix Lüdenbach: „Ich bin natürlich etwas traurig.“ Maja Wagener 22.09.2026, 10:00 Uhr

i Beim Pfingstweinmarkt 2025 in Ahrweiler wurde Ahrweinkönig Felix Lüdenbach gekrönt. Nun nahm er als einziger Mann am Vorentscheid zur 78. Wahl der Deutschen Weinmajestät teil. Doch das Finale wird ohne ihn stattfinden. Archiv Martin Gausmann. Martin Gausmann

Am Wochenende hat Felix Lüdenbach das Ahrtal beim Vorentscheid zur 78. Wahl der Deutschen Weinmajestät vertreten. Doch der Heimersheimer kam bei der Veranstaltung in Neustadt an der Weinstraße nicht ins Finale. Wie geht es ihm nach dem Wochenende?

„Natürlich bin ich enttäuscht, dass es nicht für das Finale gereicht hat“, sagt Felix Lüdenbach nach dem Vorentscheid zur 78. Wahl der Deutschen Weinmajestät am Samstag, 19. September, in Neustadt an der Weinstraße. Der Ahrweinkönig aus Heimersheim kam nicht in die Endrunde.







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