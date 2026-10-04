Händler bleiben optimistisch
Feierabendmarkt trotzt dem Regen in Bad Neuenahr
Kaum Kunden, aber trotzdem hat sie gute Laune: Ramona Pelikan.
Kaum Kunden, aber trotzdem hat sie gute Laune: Ramona Pelikan.
Jochen Tarrach

Dauerregen verwandelt den letzten Feierabendmarkt in Bad Neuenahr in eine Veranstaltung mit wenig Publikum. Händler und Musiker trotzten dem Wetter dennoch.

Lesezeit 1 Minute
So ein Pech: Der letzte Feierabendmarkt in der Kurstadt in diesem Jahr fiel am Donnerstag sprichwörtlich ins Wasser. Heftiger Dauerregen hinderte die Bürger daran, das Angebot eines gemütlichen Bummels durch die Fußgängerzone zu nutzen. Schade, denn nicht wenige Einzelhändler hatten sich mit besonderen herbstlichen Dekorationen und preisgünstigen Angeboten gut vorbereitet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren