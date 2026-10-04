Händler bleiben optimistisch Feierabendmarkt trotzt dem Regen in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 04.10.2026, 13:00 Uhr

i Kaum Kunden, aber trotzdem hat sie gute Laune: Ramona Pelikan. Jochen Tarrach

Dauerregen verwandelt den letzten Feierabendmarkt in Bad Neuenahr in eine Veranstaltung mit wenig Publikum. Händler und Musiker trotzten dem Wetter dennoch.

So ein Pech: Der letzte Feierabendmarkt in der Kurstadt in diesem Jahr fiel am Donnerstag sprichwörtlich ins Wasser. Heftiger Dauerregen hinderte die Bürger daran, das Angebot eines gemütlichen Bummels durch die Fußgängerzone zu nutzen. Schade, denn nicht wenige Einzelhändler hatten sich mit besonderen herbstlichen Dekorationen und preisgünstigen Angeboten gut vorbereitet.







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