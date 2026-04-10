Stadt pulsiert wieder
Feierabendmarkt bringt Leben zurück nach Bad Neuenahr
Volle Straßen in Bad Neuenahr. Ein Anblick, den Stadt und Einzelhändler lieben.
Volle Straßen in Bad Neuenahr. Ein Anblick, den Stadt und Einzelhändler lieben.
Jochen Tarrach

Die Innenstadt von Bad Neuenahr pulsiert wieder: Bei der Premiere des Feierabendmarkts zogen Musik, Stände und die Außengastronomie Menschen in die Innenstadt. Ein zarter Neustart, der Mut macht — und erst der Anfang.

Lesezeit 3 Minuten
Die Veranstaltungspremiere zum Feierabendmarkt in der Poststraße von Bad Neuenahr rund um den Platz an der Linde am Donnerstagabend war ein voller Erfolg. Der tiefere Sinn der neuen Veranstaltungsreihe von Gewerbegemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler in Verbindung mit der Ahrtal Marketing GmbH ist es nach Worten von Bürgermeister Guido Orthen, wieder Normalität und Leben in die Stadt zu bringen.

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