Mutter aus Bad Breisig besorgt Fehlten Eltern Infos zu Asbest und PCB in Lindenschule? Judith Schumacher 29.11.2025, 13:00 Uhr

i Bei den Renovierungsarbeiten an der Bad Breisiger Lindenschule wurde in Fensterrahmen der krebserregende Stoff PCB gefunden. Judith Schumacher

Eine besorgte Mutter, deren Kind die Breisiger Lindenschule besucht, kritisiert die Verwaltung. Ihr fehlten Infos über eine Asbest- und PCB-Belastung an der Schule. Diese war bei der Sanierung festgestellt worden. Die VG-Verwaltung klärt nun auf.

Wie jetzt bekannt wurde, sind im Rahmen der Sanierung der Bad Breisiger Lindengrundschule erhöhte PCB-Werte bei Messungen festgestellt worden. Um die besorgten Eltern und das Lehrpersonal aufzuklären, fand auf Einladung von Bad Breisigs Verbandsgemeindebürgermeister Marcel Caspers nun ein Informationsabend zum aktuellen Sachstand statt.







Artikel teilen

Artikel teilen