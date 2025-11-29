Fehlten Eltern Infos zu Asbest und PCB in Lindenschule?

Eine besorgte Mutter, deren Kind die Breisiger Lindenschule besucht, kritisiert die Verwaltung. Ihr fehlten Infos über eine Asbest- und PCB-Belastung an der Schule. Diese war bei der Sanierung festgestellt worden. Die VG-Verwaltung klärt nun auf.
Wie jetzt bekannt wurde, sind im Rahmen der Sanierung der Bad Breisiger Lindengrundschule erhöhte PCB-Werte bei Messungen festgestellt worden. Um die besorgten Eltern und das Lehrpersonal aufzuklären, fand auf Einladung von Bad Breisigs Verbandsgemeindebürgermeister Marcel Caspers nun ein Informationsabend zum aktuellen Sachstand statt.