Kreis und Stadt im „Dissens“ Fehlende Erlaubnis verzögert Arbeiten bei Walporzheim Lars Tenorth

Maja Wagener 07.05.2026, 15:00 Uhr

i Nach den Regenfällen verteilt sich die Ahr gegenüber dem Weinhaus "Zur Bunten Kuh" bei Walporzheim bereits über die Naturflächen. Maja Wagener

Warum hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für einen Teil ihrer Grundstücke bei Walporzheim, die für die Gewässerwiederherstellung gebraucht werden, noch keine Erlaubnis gegeben? Kreisausschuss und Stadtrat sprachen darüber – getrennt voneinander.

Verärgert: So lässt sich die Stimmung im Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler beschreiben, als es um die Gewässerwiederherstellung in Walporzheim und Lohrsdorf ging. Hier stagniere der Fortgang, weil noch nicht alle Grundstückseigentümer, darunter die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, ihre Zustimmung zu den geplanten Maßnahmen gegeben hätten, erklärte Landrätin Cornelia Weigand.







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