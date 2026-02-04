Lange Wartezeiten auf Termine FDP sieht Handlungsbedarf bei Kfz-Zulassungsstellen Celina de Cuveland 04.02.2026, 12:00 Uhr

i In den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Ahrweiler mussten Bürger Ende vergangenen Jahres lange auf Termine warten. Kevin Ruehle

Nach dem Ärger über lange Wartezeiten auf Termine in den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises im November und Dezember hat sich nun die FDP-Kreistagsfraktion das Thema auf die Fahnen geschrieben. Sie möchte es im Kreisausschuss aufgreifen.

Die Freien Demokraten (FDP) im Kreis Ahrweiler blicken mit Sorge auf einen Umstand, der sich Ende 2025 zugetragen hat. Im November und Dezember waren die Wartezeiten für Termine in den Kfz-Zulassungsstellen des Kreises gigantisch lang. Bis zu 22 Werktage mussten Bürger in Einzelfällen warten.







