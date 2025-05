In rund eineinhalb Wochen wählen die Sinziger einen neuen Bürgermeister. Im Rennen um den Chefsessel im Rathaus für die kommenden acht Jahre sind bekannterweise zwei Kandidaten: Amtsinhaber Andreas Geron (parteilos) und Herausforderer Alexander Albrecht (FWG). Nachdem sich die Sinziger FDP bisher in Sachen Wahlempfehlung bedeckt gehalten hat, melden sich die Freien Demokraten nun auch zu Wort.

Intensive Gespräche geführt

In einer Pressemitteilung teilen sie mit, dass sie – wie schon die CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen zuvor – die Wiederwahl Gerons unterstützen. Nach intensiven Gesprächen und inhaltlichen Abwägungen sehe die FDP in dem amtierenden Sinziger Bürgermeister den Kandidaten, der für Kontinuität, Sachorientierung und eine liberale Weiterentwicklung der Stadt stehe, heißt es. „Andreas Geron verkörpert das, was wir uns von moderner Kommunalpolitik wünschen: Offenheit im Dialog, kluge Stadtentwicklung und die konsequente Ausrichtung der Verwaltung auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Martin Thormann. Geron verbinde Erfahrung mit einem klaren Blick nach vorn, so Thormann. „Das ist gut für Sinzig“, betont der Fraktionschef der Freien Demokraten.

In den vergangenen Jahren habe der amtierende Bürgermeister viele Themen vorangetrieben, die im Sinne liberaler Politik stünden, argumentieren die Freien Demokraten. So seien die Bürgerbeteiligung gestärkt, Verwaltungsprozesse transparenter gestaltet und erste wichtige Schritte hin zu einer digitalen, serviceorientierten Verwaltung eingeleitet worden. „Ein modernes Rathaus muss sich als Dienstleister verstehen – digital, effizient und nah an den Menschen. Andreas Geron verfolgt genau diesen Weg“, so Thormann. „Das entspricht unserem Anspruch an gute Verwaltung.“

Stärkung der Kernstadt

Ein besonderer Schwerpunkt der FDP Sinzig liegt auf der Stärkung der Kernstadt als wirtschaftliches, gesellschaftliches und kulturelles Zentrum. Eine attraktive, lebendige Innenstadt sei der Motor für die Entwicklung der gesamten Stadt, sind sich die Freien Demokraten sicher.

Sehr positiv sieht die FDP auch Gerons Engagement nach der Flutkatastrophe 2021. „Andreas Geron hat in der schwersten Krise unserer Stadt Verantwortung übernommen und sich um eine strukturierte, transparente Aufarbeitung bemüht“, erklärt das FDP-Stadtratsmitglied Dominik Graf von Spee. „Dafür gebührt ihm Dank und Anerkennung – auch im Namen vieler Betroffener.“

Anders als Bündnis 90/Die Grünen übt die FDP aber keine Kritik an Herausforderer Alexander Albrecht – im Gegenteil. Sie begrüße ausdrücklich, dass in ihm ein engagierter Gegenkandidat antrete, heißt es. „Eine demokratische Wahl lebt vom Wettbewerb der Ideen, und wir schätzen sein kommunalpolitisches Engagement“, betont Thormann. „Inhaltlich vertreten wir jedoch unterschiedliche Vorstellungen – insbesondere bei der Frage, ob die Zukunft von Sinzig stärker in der Stärkung der Ortsteile oder in der Weiterentwicklung der Kernstadt liegt.“