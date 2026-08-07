Geplanter Windpark am Rhein FDP fordert Bad Breisig und den Kreis zum Handeln auf Silke Müller 07.08.2026, 05:00 Uhr

i Der Blick von Bad Breisig über den Rhein nach Bad Hönningen. Wird das Panorama künftig anders aussehen? Silke Müller

Werden Bad Hönninger Windräder künftig Teil von Bad Beisigs Rheinpanorama? Gut möglich. Aber das schmeckt längst nicht jedem. Jetzt meldet sich der Vorsitzende der FDP im Kreis Ahrweiler zu Wort.

Die Pachtverträge zwischen der BMR-Süwag-Projektentwicklungsgesellschaft mbH, der Stadt Bad Hönningen und der Freiherr von Geyr’sche Verwaltung Arenfels sind im vergangenen März unterzeichnet worden, und seitdem wird das Projekt „mit Nachdruck verfolgt“, wie Katja Heise, Pressesprecherin der Süwag Energie AG, auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt hat: Die Rede ist von einem Windpark oberhalb von Bad Hönningen mit bis zu acht Rotoren.







Artikel teilen

Artikel teilen