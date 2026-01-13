A1-Urteil: Debatte um B266 FDP Bad Neuenahr-Ahrweiler kritisiert Grüne harsch Lars Tenorth 13.01.2026, 10:00 Uhr

i Die A1 endet bei Kelberg (Rheinland-Pfalz). Zwischen Kelberg und Blankenheim klafft eine Lücke von rund 25 Kilometern, die geschlossen werden soll. Archivfoto Thomas Frey. picture alliance / dpa

In einer Pressemitteilung übt Rolf Deißler, Fraktionsvorsitzender der FDP im Stadtrat Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kritik an den Grünen. Im Kern prangert er die Kontextherstellung der Grünen zwischen dem Lückenschluss der A1 und dem Hochwasserschutz an.

Den lange geforderten und nun endlich in Angriff zu nehmende Lückenschluss der A1 in einem Kontext zu bringen mit einer etwaigen Hochwassersituation an der unteren Ahr, stelle schon ein erstaunliches Denkkonstrukt der Grünen-Kreistagsfraktion und ihres Sprechers Christoph Scheuer dar, leitet Rolf Deißler seine Kritik in einer Reaktion auf eine Pressemitteilung der Grünen ein.







