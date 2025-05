In Bad Neuenahr hat am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr die Fassade des Kaufhauses Moses Feuer gefangen. Ursächlich waren offenbar Bauarbeiten am Gebäude.

Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr zu einem Einsatz in die Innenstadt von Bad Neuenahr gerufen worden. Dort breitete sich ein Brand an der Fassade des Kaufhauses Moses aus. Wie Stadtwehrleiter Marcus Mandt auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, hatte offenbar eine Dehnungsfuge an der Fassade bei Schweißarbeiten Feuer gefangen. Die alarmierten Einsatzkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten.

Zwischenzeitlich evakuierten sie das Kaufhaus, 40 Menschen wurden aus dem Gebäude geleitet. „Das Gebäude wurde vollständig geräumt“, teilte auch die Polizeiinspektion Bad Neuenahr in einer kurzen Presseerklärung mit. Verletzte gibt es nach aktuellem Stand nicht. Die Löscharbeiten dauern an. Zur Schadenshöhe, die durch den Brand entstanden ist, gibt es noch keine Angaben. Im Einsatz sind der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehren Bad Neuenahr und Ahrweiler.