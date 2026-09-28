Buntes Treiben an der Ahr
Farbenfrohes Spektakel beim Dernauer Winzerfestzug
Höhepunkt des Festzuges: Weinkönigin Nadine und ihre Prinzessinnen Lara und Sarah.
Höhepunkt des Festzuges: Weinkönigin Nadine und ihre Prinzessinnen Lara und Sarah.
Thomas Weber

Tausende jubeln in Dernau: Beim 77. Winzerfestzug zogen bunte Kostüme, kreative Mottowagen und Blaskapellen aus fünf Ländern durch die Straßen. Fröhliche Stimmung, viel Wein und überraschende Motive lockten Besucher an.

Lesezeit 2 Minuten
Ein großer Winzerfestzug mit mehr als 1000 Teilnehmern war einmal mehr der Höhepunkt beim auch sonst nicht um Attraktionen verlegenen Dernauer Winzerfest. In seiner 77. Auflage schlängelten sich am Sonntag Vereine, Musikgruppen, Mottowagen und Weinregenten der gesamten Ahr durch ein meterdickes Spalier von Zuschauern.
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