Public Viewing zur Fußball-WM Fans feiern ihre Nationalmannschaft in Lantershofen Thomas Weber 15.06.2026, 12:30 Uhr

i Sieben Gründe zum Jubeln gab es für die Fußballfans in Lantershofen zum WM-Auftakt der deutschen Mannschaft. Thomas Weber

Jubel in Lantershofen: Rund 200 Fußballfans kamen zum Public Viewing am Sonntag in den Winzerverein, ein DJ sorgte für ausgelassene Stimmung. Für die nächsten WM-Abende stehen Party, Foodtruck und Afterjobparty auf dem Programm.

Jetzt ist die Fußball-WM auch in Lantershofen angekommen: Mehr als 200 Fans feierten dort am Sonntag den 7:1-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft. Die beiden Sportvereine VfB Lantershofen und TTC Karla bieten zu jedem Spiel der DFB-Elf im örtlichen Winzerverein Public Viewing auf einer knapp zehn Quadratmeter großen Leinwand an.







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