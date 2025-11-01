Das sagt lokaler Veranstalter Familienfest ohne Publikum – lässt sich das verhindern? 01.11.2025, 11:00 Uhr

i Obwohl sich die Mitglieder der Organisation "Heimatwurzeln" sehr viel Mühe gemacht hatten, kam ihr Familienfest an der Landskroner Festhalle in Heimersheim nicht so gut an. Jochen Tarrach

Ein groß angelegtes Familienfest in der Landskroner Festhalle fand nur wenige Gäste. Zu wenig, nicht nur aus Sicht der Organisatoren. Wie man mit dieser Angst umgeht, erklärt ein lokaler Veranstalter aus der Tourismus-Branche.

Tischtennis gegen sich selbst spielen – das macht den wenigsten Spaß. Ebenso wenig, wie eine Veranstaltung ohne Besucher. Doch genau dieses Schicksal ereilte ein Familienfest am Samstag, 18. Oktober, organisiert vom Bonner Verein „Heimatwurzeln“ in der Landskroner Festhalle.







