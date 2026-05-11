Überblick über die Ideen
Familienfest befasst sich mit Zukunft der Stadt Adenau
Ideen für Adenau wurden gesammelt.
Ideen für Adenau wurden gesammelt.
Werner Dreschers

Tradition trifft Zukunft in Adenau: Umbaupläne, Grünflächen und Kulturkonzepte wecken beim Familienfest am Wochenende großes Interesse. Bürgerbeteiligung und Visualisierungen deuten auf ein neues, attraktives Zentrum der Eifel hin.

Lesezeit 2 Minuten
Sonnenschein und zufriedene Gesichter in Adenau: An der Komturei trafen sich am Samstag Hunderte Menschen, um sich über die städtebauliche Entwicklung in Adenau zu informieren. Die Stadt Adenau organisierte ein Familienfest anlässlich des bundesweiten Tags der Städtebauförderung.

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Kreis AhrweilerFreizeit

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