HELFT UNS LEBEN Familie Warning lebt in Unkelbach auf Dauerbaustelle Silke Müller 27.04.2026, 06:00 Uhr

i Jennifer und Max Warning vor ihrem Haus in Unkelbach. Die Situation vor Ort ist für die ganze Familie belastend. Silke Müller

In den Urlaub fahren oder einfach nur im eigenen Garten spielen? Das ist für die fünfjährige Emma sowie ihre Geschwister Lena und Lars, beide vier Jahre alt, nicht drin. Seit zwei Jahren leben sie auf einer Dauerbaustelle.

Einen neuen Garten: Das hätte sich die fünfjährige Emma aus Unkelbach am liebsten zu Weihnachten gewünscht. Doch das ist nicht drin. Denn seit gut zwei Jahren lebt sie mit ihren vierjährigen Geschwistern Lena und Lars sowie Mama Jennifer und Papa Max Warning, beide 34 Jahre alt, in ihrem Haus in Unkelbach auf einer Dauerbaustelle.







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