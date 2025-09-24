75 Jahre in einer Hand Familie Steinborn hält Dedenbacher Jagdrevier seit 1950 Martin Ingenhoven 24.09.2025, 11:23 Uhr

i Gregor Steinborn (2. von rechts) gemeinsam mit seinen Söhnen Christian (links von ihm) und Gregor (rechts von ihm) sowie Enkel Florian Steinborn. Martin Ingenhoven

Seit 75 Jahren liegt das Dedenbacher Jagdrevier in der Hand der Familie Steinborn. Dieses Jubiläum wurde jetzt gefeiert. Dabei wurde klar, dass die Familie für den Ort mittlerweile viel mehr ist als bloß eine Jägerfamilie.

„Ein Mensch mit Haltung, mit Handschlagqualität und mit einer selten gewordenen Form der Verlässlichkeit“ – So bezeichnet Michael Freund, Ortsbürgermeister von Dedenbach, Gregor Steinborn, Bauunternehmer aus dem Ahrtal und langjähriger Jagdpächter in dem kleinen Ort in der Verbandsgemeinde Brohltal.







