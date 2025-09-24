Seit 75 Jahren liegt das Dedenbacher Jagdrevier in der Hand der Familie Steinborn. Dieses Jubiläum wurde jetzt gefeiert. Dabei wurde klar, dass die Familie für den Ort mittlerweile viel mehr ist als bloß eine Jägerfamilie.
„Ein Mensch mit Haltung, mit Handschlagqualität und mit einer selten gewordenen Form der Verlässlichkeit“ – So bezeichnet Michael Freund, Ortsbürgermeister von Dedenbach, Gregor Steinborn, Bauunternehmer aus dem Ahrtal und langjähriger Jagdpächter in dem kleinen Ort in der Verbandsgemeinde Brohltal.