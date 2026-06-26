Nach Brand in Niederzissen Familie ist von Unterstützung und Hilfe überwältigt Silke Müller 26.06.2026, 14:00 Uhr

i Die Eigentümer der Zimmerei vor ihrer abgebrannten Werkshalle in Niederzissen: Sie sind bewegt von der großen Menschlichkeit, die ihnen entgegengebracht wurde. Marcel Müller

Es war eine Katastrophe für Reimund Müller und seine Frau Helga. Über Nacht verloren sie ihre berufliche Existenz durch einen Brand, der die Werkshalle ihrer Zimmerei in Niederzissen zerstörte. Aber seitdem durften sie auch viel Positives erfahren.

„Im Namen meiner Eltern und unserer gesamten Familie möchte ich mich herzlich für die große Anteilnahme bedanken. Die Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region hat uns in einer sehr schweren Zeit viel Kraft gegeben.“ So fasst es Vanessa Kühltau, Tochter von Reimund und Helga Müller, zusammen, was die Familie nach der Zerstörung der Werkshalle ihrer Zimmerei in Niederzissen durch einen Brand erleben durfte.







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