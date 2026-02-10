Franz-Josef Creuzberg besorgt FAK-Präsident blickt hinter die Kulisse des Karnevals Jochen Tarrach 10.02.2026, 05:00 Uhr

i Alle mögen ihn, den FAK-Präsidenten Franz-Josef Creuzberg. Jochen Tarrach

Franz-Josef Creuzberg ist als Präsident des Festausschusses Karneval in Bad Neuenahr-Ahrweiler ein echter Jeck. Doch ihm machen die Veränderungen im Karneval Sorgen. Ganz so unbefangen wie einst ist die fünfte Jahreszeit damit nicht mehr.

Es ist unglaublich: 365 Tage im Jahr Karneval. Wer soll das aushalten? Das fragen sich sicherlich nicht nur die „humorlosen“ Norddeutschen, sondern auch diejenigen Rheinländer, die zu Karneval traditionell ihren Jahresurlaub antreten und ans Meer oder in die Berge fahren.







