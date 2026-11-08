Mehr Sicherheit für Radler
Fahrrad-Demos mahnen bessere Radwege im Ahrtal an
Die Radler im Ahrtal bekommen Unterstützung vom ADFC, hier mit Rainer Auen (von links), Stefan Winnenberg, Andreas Owald und Kur
Die Radler im Ahrtal bekommen Unterstützung vom ADFC, hier mit Rainer Auen (von links), Stefan Winnenberg, Andreas Owald und Kurt Braunisch.
Judith Schumacher

Seit fünf Jahren fahren Aktive im Ahrtal monatlich bei Fahrrademos, um sichere Alltagsradwege statt nur touristischer Strecken zu fordern. Bei der Jubiläumsfahrt am Bad Neuenahrer Bahnhof erneuern sie ihre Mahnung an Politik und Verwaltung.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 war die Mobilität eines der brennendsten Themen des Wiederaufbaus. Seither ruft die Initiative Fahrradfreundliches Ahrtal alle aktiven Radfahrer auf, sich an den monatlichen Fahrraddemonstrationen zu beteiligen.
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