Sicherheit geht vor in Sinzig Fällung alter Bäume im Lunapark ist unausweichlich Judith Schumacher 27.10.2026, 05:00 Uhr

i Schon im August 2018 brach ein großer Ast an der ausladenden Hängebuche im Lunapark in Sinzig. Jetzt ist der Baum ein Gefahrenpunkt und muss weg. Reiner Friedsam

Sicherheitsbedenken lassen zwei prägende Bäume im Lunapark demnächst weichen. Der Sinziger Ortsvorsteher zeigt sich betroffen und setzt auf Ersatzpflanzungen – ein schmerzhafter Abschied für die grüne Mitte der Stadt.

Mit Bedauern reagiert Ortsvorsteher Reiner Friedsam auf die Ankündigung der Stadtverwaltung, dass zwei markante, ortsbildprägende Bäume im Sinziger Lunapark aus Sicherheitsgründen in Kürze gefällt werden müssen. In der jüngsten Ortsbeiratssitzung wurde mitgeteilt, dass Untersuchungen ergeben haben: Beide Bäume sind im Wurzel- und Kronenbereich erheblich von Pilzbefall betroffen.







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