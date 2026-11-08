Feuer brennen über Dernau
Fackelwanderung und Budenzauber zum Martinsmarkt
Martinsfeuer über Dernau
Martinsfeuer über Dernau
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Laternen, Weinglas und Feuerschein: Der Martinsmarkt in Dernau verwandelte die Gassen und Weinberge in ein leuchtendes Fest voller Musik, Handwerk und verführerischer Düfte. Ein Wochenende, das Tradition und Genuss neu erlebbar machte.

Lesezeit 1 Minute
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert lockt der Martinsmarkt der regionalen Genüsse nach Dernau. Einmal mehr bot er an drei Tagen eine bunte Veranstaltungsmischung für jedes Alter.

Fackelwanderung am Freitag

Am Freitag gab es Fackelwanderungen mit bis zu dreistelligen Besucherzahlen in die Weinberge, begleitet von Dernauer Wein und viel Musik.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren