Feuer brennen über Dernau Fackelwanderung und Budenzauber zum Martinsmarkt Thomas Weber 08.11.2026, 15:27 Uhr

i Martinsfeuer über Dernau Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Laternen, Weinglas und Feuerschein: Der Martinsmarkt in Dernau verwandelte die Gassen und Weinberge in ein leuchtendes Fest voller Musik, Handwerk und verführerischer Düfte. Ein Wochenende, das Tradition und Genuss neu erlebbar machte.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert lockt der Martinsmarkt der regionalen Genüsse nach Dernau. Einmal mehr bot er an drei Tagen eine bunte Veranstaltungsmischung für jedes Alter. Fackelwanderung am Freitag Am Freitag gab es Fackelwanderungen mit bis zu dreistelligen Besucherzahlen in die Weinberge, begleitet von Dernauer Wein und viel Musik.







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