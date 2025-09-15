Nachdem es unlängst Täter auf einen Geldautomaten in der Grafschaft abgesehen hatten, schlugen Unbekannte nun in Mayschoß zu. Glücklicherweise gab es durch die Explosion keine Verletzten, so die Polizei.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag in Mayschoß, Dorfstraße 1, einen Geldautomaten in einer sogenannten SB-Säule gesprengt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben um 2.51 Uhr eine Fahndung eingeleitet und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise zur Tat.

Die Beamten der Kriminalpolizei fragn: Wer hat die Tat beobachtet beziehungsweise kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Über das Ausmaß der Zerstörung liegen unserer Zeitung noch keine konkreten Informationen vor. Die von der Automatensprengung betroffene Kreissparkasse Ahrweiler, die den Automaten zusammen mit der VR-Bank RheinAhrEifel betreibt, teilt in Person des Vorstandsvorsitzenden Guido Mombauer mit: „ Dank umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen ist es glücklicherweise weder zu Personenschäden gekommen, noch konnten die Täter Bargeld entwenden. Es ist allerdings zu einem noch nicht bezifferbaren Schaden gekommen.“

Wie lange die Wiederherstellungsarbeiten inklusive der Beschaffung einer neuen SB-Säule dauern werden, kann aktuell noch nicht beurteilt werden. „Sie werden aber sicherlich einige Wochen in Anspruch nehmen“, so Mombauer. Zur Bargeldversorgung stehen laut Mitteilung der Kreissparkasse die benachbarten Geldautomaten der Kreissparkasse Ahrweiler in Dernau und Altenahr zur Verfügung.

Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel. 0261/921560.