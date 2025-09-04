Es ist nicht das erste Mal, dass wegen eines Bombenfundes in Bad Neuenahr-Ahrweiler evakuiert werden musste. Doch auch diesmal ist - inklusive der Entschärfung - alles glatt verlaufen.

Die Bombe von Ahrweiler wurde am Donnerstagnachmittag wie vorgesehen durch Herausdrehen der Zünder entschärft. Was sich so simpel anhört, war aber so einfach nicht und keinesfalls eine ungefährliche Arbeit für die Fachleute des Kampfmittelräumdienstes.

Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen

Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen und eine Teilevakuierung der Bevölkerung von Ahrweiler im Umkreis von rund 300 Metern rund um die Fundstelle am Ufer der Ahr waren Voraussetzung für die Arbeit. 300 Meter im Radius, das klingt eigentlich nicht nach viel. Das aber ist ein Irrtum, denn damit sind nahezu zwei Drittel der gesamten Innenstadt und die Siedlung südlich der Ahr in Richtung Calvarienberg abgedeckt.

i Das Foto zeigt eine Einsatzbesprechung mit Pflegedirektor Wolfgang Fobes (rechts) zur Evakuierung der Klinik Ehrenwall. Martin Gausmann

Schon am Vormittag herrschte ungewöhnliche Ruhe auf den Straßen des Evakuierungsgebietes. Auch auf den von Ahrweiler wegführenden Straßen war kein erhöhter Verkehr festzustellen. Die Menschen blieben ruhig, hatten sich rechtzeitig auf den Weg gemacht zu Freunden oder Verwandten, um dort einige Stunden zu verbringen.

Anzutreffen waren aber auch Bürger, die den Tag für eine lange geplante Wanderung nutzten. Am Bahnhaltepunkt Ahrweiler Mitte in der Nähe des Adenbachtores stand eine größere Personengruppe, die eigentlich angereist war, um sich Ahrweiler einmal genau anzusehen. Pech gehabt, das ging natürlich an diesem Tage nicht. Nach kurzer Diskussion wurde aus der Shoppingtour eine Wanderung durch die Weinberge.

Bürger blieben gelassen

Durch die Straßen fuhren Lautsprecherwagen von Feuerwehr, THW und DLRG, um darauf aufmerksam zu machen, dass bis spätestens um 12 Uhr die Stadt komplett zu räumen sei. Das galt auch für die Ehrenwall`sche Klinik, die ganz wenige ihrer Patienten nach Andernach verlegte oder sie für die Alarmzeit in das Krankenhaus Maria Hilf nach Bad Neuenahr brachte. Insgesamt betraf das aber weit weniger als 100 Patienten. Geöffnet blieb jedoch die entfernter liegende Ambulanz.

Die Stadt hatte den Bürgern als Sammelpunkt angeboten, die Turnhalle an der Aloisius-Grundschule zu nutzen. Dort hatte sich das DRK vorbereitet, die Menschen mit Kaffee und weiteren Getränken zu versorgen. Es kamen aber wesentlich weniger Menschen als erwartet. „Die Turnhalle war bei der letzten Bombenentschärfung im März 2017 nicht viel besser besucht, es sind auch heute nur rund 20 Bürger“, wusste Seniorin Elisabeth K. zu berichten.

i Sind die beiden Zünder entfernt, ist die Gefahr vorbei. Jochen Tarrach

Erfahrung mit einer solchen Situation hatten auch einige Herren, die gut ausgerüstet mit umfangreichen Spielekisten ankamen. Man merkte deutlich, es war nicht die erste Bombenentschärfung in Ahrweiler. Und als dann die Sirenen um 12 Uhr mit dem Tonmuster „Warnung der Bevölkerung“ loslegten und anzeigten, dass jetzt die Stadt endgültig geräumt sein muss, blieben alle völlig ruhig. „Die Zeiten haben sich auch wieder geändert“, erklärte einer der Herren. Wenn man heute den Fernseher anschalte, sehe man nur noch Alarm, Raketen und Bomben, da stumpfe man ab.

Als dann schließlich gegen 14.30 Uhr per Sirene die Entwarnung kam, waren trotzdem alle froh, dass wieder alles gut gegangen ist. Es dauerte nicht lange, dann hatten sich zahlreiche Offizielle der Stadtverwaltung sowie die eingesetzten Hilfskräfte und auch einige Bürger auf dem Ahrtorparkplatz eingefunden, um sich die amerikanische 250-Kilo-Bombe anzuschauen, von denen im Januar 1945 an einem Tag 210 Stück auf Ahrweiler abgeworfen wurden.

Aufschlagzünder waren noch in gutem Zustand

Der Sprengkörper selbst wurde vor dem historischen Ahrtor für die zahlreichen Fotografen zu einem Foto gut in Szene gesetzt. Sven Rasehorn, Technischer Leiter des Trupps des Kampfmittelräumdienstes, erklärte, dass die beiden Aufschlagzünder der Bombe noch in gutem Zustand und unbeschädigt waren, sodass die Entschärfung nach rund 15 Minuten beendet war.

Zur endgültigen Beseitigung wird die Bombe nun auf einen Sprengplatz nahe Koblenz gebracht. Warum wurde sie erst jetzt gefunden, wo doch die Bauarbeiten bereits so weit fortgeschritten sind? Vermutlich lag sie unter oder direkt neben einem größeren Betonteil oder einem Felsen und wurde bei der Suche nicht erkannt, hieß es.