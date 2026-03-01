Fauler Frieden für Ukraine? Experte blickt auf Europas Rolle in der Weltpolitik Jochen Tarrach 01.03.2026, 22:00 Uhr

i Mit dem Politikwissenschaftler Thomas Beck (rechts) hatte die Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) einen hochkarätigen Referenten zum Thema "Nachhaltiger statt fauler Friede für die Ukraine" eingeladen. Links ist GSP-Sektionsleiter Josef Schmidhofer zu sehen. Brigitte Schmidhofer. Jochen Tarrach

Die Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler der Gesellschaft für Sicherheitspolitik lädt immer spannende Referenten für Vorträge zur weltpolitischen Lage ein. Diesmal ging es einmal mehr um die Lage in der Ukraine – und Europas Rolle bezüglich dieser.

Während Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine intensiviert, zeichnet sich eine neue Bedrohung ab: ein fauler Frieden durch einen Deal zwischen den Großmächten Russland, China und den USA. „Wer nicht am Tisch sitzt, steht auf der Speisekarte“, so ein Zitat im Hinblick auf die Mitsprache der europäischen Staaten.







