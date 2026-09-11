Denkmäler im Kreis Ahrweiler Exklusive Einblicke in historische Bauwerke Luis Loth 11.09.2026, 05:00 Uhr

i Der Tag des offenen Denkmals erlaubt Einblicke in historische Stätten. Guido Kirchner. picture alliance/dpa

Auch in diesem Jahr lockt der „Tag des offenen Denkmals“ mehrere Millionen Besucher zu Denkmälern und Erinnerungsstätten im ganzen Land. Im Kreis Ahrweiler können ebenfalls spannende Institutionen kostenlos besichtigt werden.

Der „Tag des offenen Denkmals“ bietet auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, mehr als 5000 Denkmäler in rund 2000 Ortschaften zu besichtigen – auch jene, die normalerweise nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Die Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) koordiniert den Aktionstag, der Millionen Interessierte begeistert und somit eines der größten Kulturevents Deutschlands auf die Beine stellt.







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