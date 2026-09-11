Auch in diesem Jahr lockt der „Tag des offenen Denkmals“ mehrere Millionen Besucher zu Denkmälern und Erinnerungsstätten im ganzen Land. Im Kreis Ahrweiler können ebenfalls spannende Institutionen kostenlos besichtigt werden.
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Der „Tag des offenen Denkmals“ bietet auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, mehr als 5000 Denkmäler in rund 2000 Ortschaften zu besichtigen – auch jene, die normalerweise nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Die Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) koordiniert den Aktionstag, der Millionen Interessierte begeistert und somit eines der größten Kulturevents Deutschlands auf die Beine stellt.