Denkmäler im Kreis Ahrweiler
Exklusive Einblicke in historische Bauwerke
Der Tag des offenen Denkmals erlaubt Einblicke in historische Stätten.
Der Tag des offenen Denkmals erlaubt Einblicke in historische Stätten.
Guido Kirchner. picture alliance/dpa

Auch in diesem Jahr lockt der „Tag des offenen Denkmals“ mehrere Millionen Besucher zu Denkmälern und Erinnerungsstätten im ganzen Land. Im Kreis Ahrweiler können ebenfalls spannende Institutionen kostenlos besichtigt werden.

Lesezeit 4 Minuten
Der „Tag des offenen Denkmals“ bietet auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, mehr als 5000 Denkmäler in rund 2000 Ortschaften zu besichtigen – auch jene, die normalerweise nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Die Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) koordiniert den Aktionstag, der Millionen Interessierte begeistert und somit eines der größten Kulturevents Deutschlands auf die Beine stellt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren