Exhibitionist masturbiert in Regionalexpress bei Sinzig

Ein Unbekannter soll am Mittwochmittag eine 26-Jährige in einem Regionalexpress auf der Strecke bei Sinzig belästigt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Ein Mann soll in einem Regionalexpress bei Sinzig am Mittwochmittag, 3. Dezember, eine junge Frau sexuell belästigt haben. Der Unbekannte soll öffentlich vor den Augen einer jungen Frau in dem Regionalexpress 28515 von Bonn nach Koblenz gegen 13.35 Uhr masturbiert haben. Die 26-jährige Geschädigte gab an, dass der neben ihr sitzende Mann sich selbst anstößig angefasst und an seinem entblößten Glied manipuliert habe. Als mögliche Ausstiegsorte des Mannes kommen Andernach und Koblenz-Stadtmitte in Betracht.

Die 26-Jährige war nach Angaben der Polizei sichtlich aufgelöst über das gegenüber ihr gezeigte Verhalten. Sie teilte mit, der Mann habe dunkle Haare und trug eine Jeans und eine gelb-orangene Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu dem bisher unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 0651/43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.