Was in Gimmigen schon längst vermutet wurde, bestätigt die Staatsanwaltschaft Koblenz jetzt in einer Pressemitteilung: Dem Ex-Ehemann der 31-jährigen Frau aus Gimmigen, die am Wochenende tot in dessen Haus gefunden wurde, wird zur Last gelegt, sie am 17. Juli getötet zu haben.

„Hierzu soll er sie zunächst unter einem Vorwand in sein Haus gelockt und dort anschließend mit einem Messer attackiert haben. Die 31 Jahre alt gewordene Geschädigte verstarb nach derzeitigen Erkenntnissen an den Folgen der ihr hierbei zugefügten massiven Verletzungen“, so die Staatsanwaltschaft. Zur Klärung der Todesursache sei eine Obduktion angeordnet worden, die am Dienstag, 22. Juli, erfolgen soll.

Ex-Mann räumt Tat bei polizeilicher Befragung ein

Bereit am Donnerstag war das Verschwinden der 31-Jährigen bemerkt worden. Aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis heraus war eine groß angelegte Suchaktion gestartet worden, an der sich am Freitag und Samstag viele freiwillige Helfer beteiligt hatten. Die Polizei hatte mit Hunden und Hubschrauber unterstützt. Schon während der Suchaktion habe es die Nachricht gegeben, dass eine weitere Suche nicht mehr nötig sei. So hatten es Personen aus dem Umfeld berichtet. Daraufhin habe sich im Ort schnell die Vermutung verbreitet, dass die Mutter eines vierjährigen Kindes tot sei. Auch der Ex-Mann und Vater des Kindes war bereits als möglicher Tatverdächtiger genannt worden.

Das bestätigt die Staatsanwaltschaft nun. Anlässlich der nach dem Verschwinden der Frau eingeleiteten Suchmaßnahmen habe sich ein Tatverdacht gegen den Beschuldigten ergeben. Der habe die Tat bei einer polizeilichen Befragung eingeräumt. „Er wurde anschließend vorläufig festgenommen und am 20. Juli dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Verdachts des Mordes und der Haftgründe der Fluchtgefahr und der Schwerkriminalität Haftbefehl erlassen hat“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Beschuldigte befinde sich in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz. Ein Haftbefehl werde erlassen, wenn gegen einen Beschuldigten ein dringender Tatverdacht und ein Haftgrund bestünden; er diene der ordnungsgemäßen Durchführung des staatsanwaltschaftlichen und, wenn es zur Anklageerhebung komm, des gerichtlichen Verfahrens. Das bedeute nicht, dass gegen den Verhafteten bereits ein Tatnachweis geführt sei, führt Oberstaatsanwalt Thomas Büttinghaus die rechtlichen Hintergründe aus. Auch für den inhaftierten Beschuldigten gelte weiterhin die Unschuldsvermutung.

„Der genaue Ablauf und das Motiv der Tat sind Gegenstand der veranlassten weiteren Ermittlungen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass darüber hinaus derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können“, erklärt Büttinghaus. In Gimmigen steht den Menschen, die darüber sprechen wollen, ein Raum im Bürgerhaus zur Verfügung. Auch seelsorgerische Hilfe hatte Ortsvorsteher Stephan Hübinger angekündigt.