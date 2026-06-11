Bis Freitagmorgen 9 Uhr Evakuierung in Dernau nach Bombenfund am Ahrufer Daniel Dresen 11.06.2026, 18:24 Uhr

i Für die Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Ahrufer müssen Straßen in der Ortsgemeinde Dernau bis Freitagmorgen (12. Juni, 9 Uhr) evakuiert werden. (Symbolfoto) Harald Tittel. picture alliance/dpa

Bei Arbeiten an der Ahr ist am Donnerstag in Dernau eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Um den Fundort wird ein Sicherheitsradius eingerichtet. Bis Freitagmorgen, 12. Juni, 9 Uhr, muss dieser Bereich evakuiert werden.

Bei Arbeiten im Zuge der Wiederherstellungsmaßnahmen an der Ahr wurde am Donnerstag (11. Juni) an der rechten Uferseite der Ahr, Höhe Ahrweg 19, in Dernau eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das hat die Verbandsgemeinde (VG) Altenahr am frühen Donnerstagabend mitgeteilt.







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