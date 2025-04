Eintauchen in die Geschichte des „Alten Breisigs“: Dazu gibt Franz Gert Hammes alias et Schimmelche Interessierten in der Quellenstadt regelmäßig Gelegenheit. In seiner nächsten Ausstellung, die an diesem Samstag im Museum der Stadt Bad Breisig, Biergasse 3, eröffnet wird, stehen die Straße Bufhell mit dem Frankenbach, der Laacher Hof und der Idyllenhof im Mittelpunkt. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche weitere Bilder des „Alten Breisigs“ sowie Infos zu dessen Bewohnern.

Verbindungsstraße zwischen Ober- und Niederbreisig

„Basis der Ausstellung ist eine Karte aus dem Katasteramt Mayen aus dem Jahr 1827“, sagt Hammes und ergänzt: „Die Straße Bufhell war früher die Verbindungsstraße von Oberbreisig nach Niederbreisig. Und das wissen viele gar nicht.“ Denn heute erfüllt der Arweg diese Funktion. Der ist allerdings lange nicht so alt wie die Straße Bufhell. „Er ist neueren Datums und stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, weiß et Schimmelche. Unter dem Fußgängerweg der ehemaligen Verbindungsstraße zwischen Ober- und Niederbreisig befindet sich der Frankenbach, der über die Straße „Bufhell“, die Bachstraße und Biergasse in den Rhein fließt. In der Ausstellung ist unter anderem zu erleben, wie es aussah, als er noch überirdisch verlief und noch nicht verrohrt war. Darüber hinaus erfahren die Besucher, welche Häuser damals in der Straße Bufhell standen sowie etwas über die Geschichte von deren Bewohnern.

i Das ehrenamtlich tätige Museumsteam um Hans Gert Hammes (rechts): Günter Schmitz, Roswitha Kreucher, Inge Schmitz, Monika Schmickler und Kornelia Niederee (von links). Silke Müller

Eingangs der Schau geht es aber zunächst einmal um den Grüngürtel rund um die Kreuzung von Arweg, Vogelsang- und Bachstraße sowie Backesgasse und die Straße Bufhell. Zu sehen sind unter anderem der Elzenberg, der entfernt werden musste, um dort bauen zu können, sowie das Weinhaus Bürgerstube der Familie Löbler, das in den 1970er-Jahren abgerissen worden ist. Aber auch das Trachtenfest im Jahr 1959 wird in den Blick gerückt.

Lehnswesen wird dokumentiert

Dann begibt sich der Betrachter in Richtung Laacher Hof. Auf dem Weg dorthin erfährt er, wie teuer damals im Jahr 1953 eine Übernachtung mit vier Mahlzeiten – Frühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken und Abendessen – in der Pension Villa Dorothea war. Nur so viel: Der Preis lag deutlich unter 10 Mark. Rund um den Laacher Hof selbst, an dessen Stelle heute der Kindergarten Regenbogen steht, geht es vor allem um das Lehnswesen. Bis Mitte der 1960er-Jahre war dort noch der Rest des Bauernhofs zu finden, der dann schließlich abgerissen wurde. Urkunden aus dem 13. Jahrhundert, die Hammes in Landeshauptarchiv Koblenz abfotografiert hat und die in der Ausstellung zu sehen sind, dokumentieren, wie Schenkung und Beurkundung damals abgelaufen sind. Etwa beim Ritter von der Baach an Maria Laach: Das Kloster wurde am Gewinn beteiligt. Dafür musste ihn der Priester in der Kirche in mehreren Messen öfters erwähnen – für sein Seelenheil. „Der Feudalismus war eine Tauschgesellschaft“, erläutert Hammes.

i Basis der Ausstellung ist eine Karte aus dem Katasteramt Mayen aus dem Jahr 1827. Rot umrahmt: die Straße Bufhell. Hans Gert Hammes

Der dritte Teil der Ausstellung dreht sich um den Idyllenhof, insbesondere um dessen prominenten Besitzer Karl Schapper. Er wurde am 1. Februar 1941 in Plötzensee in der Nähe von Berlin von den Nazis enthauptet. Dem Betrachter wird Wissenswertes über die Lebensgeschichte des belesenen Mannes vermittelt. Unter anderem sind Auszüge des 55-seitigen Urteils sowie dessen Gefangenenkarte zu sehen. Der Idyllenhof wurde übrigens dort gebaut, wo bis 1850 Köhlers Mühle stand.

Rund 400 Fotos insgesamt

Insgesamt umfasst die Schau rund 400 Fotos aus dem umfangreichen Archiv von Hammes, das mehr als 13.000 Bilder zählt. Darüber hinaus kann et Schimmelche für seine Ausstellungen auf einen Fundus von Literatur und historischen Texten zurückgreifen. Rund ein Jahr dauert die jeweilige Produktion einer Schau. Die für 2026 sei bereits in Arbeit, verrät et Schimmelche.

Die Schau „Bufhell – Laacher Hof – Idyllenhof“, die am Samstag, 5. April, eröffnet wird, ist bis einschließlich Juli an allen Sonntagen sowie jeweils am zweiten Samstag des Monats von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Geöffnet ist zusätzlich am Ostermontag, 21. April, und am Pfingstmontag, 9. Juni. Der Eintritt ist frei.

Begleitheft erschienen

Zu der Ausstellung „Bufhell – Laacher Hof – Idyllenhof“ im Museum der Stadt Bad Breisig, Biergasse 2, gibt es ein Begleitheft. Auf 69 Seite befinden sich zahlreichen Erläuterungen und Abbildungen. Die Broschüre ist nicht zu erwerben, sondern wird jedem Besucher als kostenloses Dankeschön per E-Mail zugeschickt. Für das kommende Jahr plant et Schimmelche eine Schau, die die Schmitt- und Eulengasse sowie die Geschichte des Rheinhotels in den Mittelpunkt rückt. sm