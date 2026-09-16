Kommt der Gästebeitrag jetzt in der VG Adenau? Die Verbandsgemeinde will das zumindest prüfen lassen. Verbandsbürgermeister Guido Nisius befürchtet, dass der Tourismus sonst in Zukunft nicht finanzierbar wäre. Ein Interview über den Stand der Dinge.

In der Verbandsgemeinde (VG) Adenau steht ein Gästebeitrag zur Debatte. Also eine Steuer, die Übernachtungsgäste in manchen Urlaubsorten zahlen müssen.

Der Tourismusausschuss hat sich für eine Prüfung ausgesprochen. Entschieden ist noch nichts, doch die Frage steht auf dem Tisch: Wie soll der Tourismus vor Ort künftig finanziert werden?