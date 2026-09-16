Wenn Kurtaxe in Adenau kommt
„Es wird ein überschaubarer Betrag sein“
Verbandsbürgermeister Guido Nisius (links) und Fachbereichsleiter Bernhard Jüngling sprechen über mögliche Vorteile eines Gästeb
Verbandsbürgermeister Guido Nisius (links) und Fachbereichsleiter Bernhard Jüngling sprechen über mögliche Vorteile eines Gästebeitrags.
Michael Illjes

Kommt der Gästebeitrag jetzt in der VG Adenau? Die Verbandsgemeinde will das zumindest prüfen lassen. Verbandsbürgermeister Guido Nisius befürchtet, dass der Tourismus sonst in Zukunft nicht finanzierbar wäre. Ein Interview über den Stand der Dinge. 

Lesezeit 4 Minuten
In der Verbandsgemeinde (VG) Adenau steht ein Gästebeitrag zur Debatte. Also eine Steuer, die Übernachtungsgäste in manchen Urlaubsorten zahlen müssen. Der Tourismusausschuss hat sich für eine Prüfung ausgesprochen. Entschieden ist noch nichts, doch die Frage steht auf dem Tisch: Wie soll der Tourismus vor Ort künftig finanziert werden?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren